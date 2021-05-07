美國房屋修繕市場景氣熱絡，錩泰第一季合併營收攀升至12.79億元，創同期新高，卻因新台幣兌美元匯率升值及原物料成本上漲，墊高營業成本，獲利不增反減，EPS從去年同期1.59元降至1.03元，創同期次高。

錩泰外銷美國以圓鋸機及桌上機床等電動工具為大宗，去年爆發新冠肺炎疫情，美國消費者居家時間變長，美國政府又發放補助金，願意花錢添購電動工具修繕房屋者增加，帶旺錩泰去年營收及獲利，雙雙改寫史上新高。

錩泰第一季外銷熱度不減，合併營收攀升至12.79億元，年成長14.94％，營業毛利為1.92億元、營業利益不增反減為0.87億元，第一季末，3月下旬新台幣匯率由升轉貶，回沖前2月匯兌損失，認列匯兌利益，稅前淨利1.10億元、本期淨利從去年同期1.26億元降至0.81億元，EPS也由去年同期1.59元降至1.03元。

錩泰主管指出，錩泰第一季營收增加，獲利卻比去年同期減少，主因是新台幣升值及原物料成本上漲而墊高營業成本所致。宅經濟持續發酵，目前在手訂單1、2個月。

(工商 )