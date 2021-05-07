半導體廠務設備大廠漢唐（2404）近日爆出爭奪經營權紛爭，事情演變至更加白熱化。漢唐前董座王燕群遺孀、現任董事李惠文7日發出公開信，抨擊現任董事長陳朝水採購近80億的太陽能設備，是由陳朝水一人同意，沒有審計委員會和董事會決議通過的關係人交易。

李惠文指出，今天提出候選人參選，主要是漢唐訴訟延宕多時，當初因公司對會計和法律專業知識不足，誤踩規定造成財報不實，陳朝水沒有請團隊更小心翼翼，沒有更加重視資訊揭露或是延攬具有專業法律和會計的董事會成員來監督公司。

李惠文說，從漢唐重訊可知，董事長陳朝水一人決定，自去年9月23日起，開始代子公司漢軒能源購買太陽能設備5億元，12月14日再購買30.16億元，今年4月27日又大買共44.52億元。

總計快80億元，相當於去年第四季漢唐股東權益的80％。依照公司取處規範，須由最近期董事會追認，有專業估價者之估價報告或會計師意見，應由審計委員會和董事會決議通過。將近80億元，是由陳朝水一人同意，沒有審計委員會和董事會決議通過的關係人交易。

李惠文指出，當產業或是同業，3億元就需要董事會通過時，公司總經理，主管和獨立董事不會納悶，為什麼一而再而三，就漢唐公司關係人交易，不用董事會和審計委員會決議通過？

李惠文表示，很遺憾的是，陳朝水卻當成意氣之爭，然而現今有哪位董事長總經理能夠說走就走，把競選當成個人成敗。我想再次強調，所有經營團隊幹部與員工，股東都很支持。

漢唐是具規模的發行公司，受監管與股東監督的，需要能長期讓客戶信任員工能仰賴，為全體股東權益最大化的董事會成員。請讓董事會成員與各功能性委員會的執行一定得落實，漢唐規模更大，無法再有另一個訴訟，影響大家的努力。

(工商 )