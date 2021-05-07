位於新竹縣台元科技園區內的某間科技公司，負責人為外籍人士，日前檢調接獲情資，懷疑此間科技公司為一間位於大陸深圳的電子公司，以外籍人士作為人頭成立，有違反兩岸人民關係條例之嫌，新竹地檢署6日指揮新竹縣、市調查站、桃園市調查處等單位，搜索3處所、傳喚20人到案，經漏夜偵訊後，其中丁、蕭、林3男嫌疑重大，各諭知10萬元至20萬元不等交保。

檢方指出，在台元科技園區內的這間科技公司，登記負責人為外籍人士，疑母公司為深圳某間電子公司，以假外資方式在台成立，並高薪挖角高科技人才，從事寬頻接入終端、無線通訊、可穿戴式產品等研發，並將研發成果回流大陸，非法在台從事業務。

新竹地檢署6日指揮新竹縣調查站、新竹市調查站及桃園市調查處，6日搜索3個處所，並傳喚嫌疑人、證人共20人到案，也查扣相關證物，地檢署也組成專案小組，出動6名檢察官，漏夜偵訊，認為涉案的丁男、蕭男、林男犯罪嫌疑重大，不過無羈押的必要，諭知丁、蕭各10萬元交保，林男則為20萬元交保。

檢方也指出，此案為首宗偵破中資在台元科技園區設點、偽裝外資企業在台挖角的案件，為了遏止大陸企業竊取商業秘密、惡意挖角，新竹地檢署也將加強偵辦相關案件，確保我國高科技產業發展，維持產業競爭優勢。

(中時 )