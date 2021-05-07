星巴克買一送一來了！星禮程會員可在5/10、5/11限定兩天享有全品項買一送一的優惠，每人每次至多買二送二；另沒有會員的人，也可以參考「黑咖啡好友分享日」，只要在5/13、5/14至星巴客購買指定黑咖啡系列飲列，其中一杯由星巴客招待。

星巴克推出「全品項會員好友分享日」，星禮程會員只要在5月10日和5月11日，限定2天的上午11時至晚上8時期間，前往星巴克門市購買兩杯相同容量、口味和冰熱一致的飲料，其中一杯將由星巴客招待，每人每次最多買二送二。

另星巴克日前也推出「黑咖啡日光好友分享」，除了昨天和今天之外，下周四和五（5/13、5/14）期間，自星巴克門市開店起至下午4點，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多買二送二，且此優惠不適用於外送外賣和預訂服務。

星巴克表示，黑咖啡的優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準。

(中時新聞網)