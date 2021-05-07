台東知本光電開發案爭議多時，由卡大地布三大氏族拉罕7日串聯各部落400名族人上街抗議表達不滿，並在縣府廣場象徵性「出草」，情緒激動也引爆與警方的衝突。（蔡旻妤攝）

台東知本光電開發案爭議多時，由卡大地布三大氏族拉罕7日串聯各部落400名族人上街抗議表達不滿，並在縣府廣場象徵性「出草」，情緒激動也引爆與警方的衝突。（蔡旻妤攝）

台東知本光電開發案爭議多時，由卡大地布三大氏族拉罕7日串聯各部落400名族人上街抗議表達不滿，並在縣府廣場象徵性「出草」，情緒激動也引爆與警方的衝突。（蔡旻妤攝）

20210507卡大地布部落

台東縣政府在知本溼地規畫太陽能光電園區，引發卡大地布部落強烈不滿，部落3大家族拉罕（頭目）7日再次帶領各部落共400名族人，由台東縣體育場一路遊行至縣府廣場前抗議陳情，警方也派出大量人力不敢大意，但仍引爆衝突。

以縣議員陳政宗帶頭引領各地族人，由於部落不滿縣府一再同意盛力公司展延契約，現場紮起3個稻草人並以獵刀砍下草人頭顱，象徵性「出草」以表達憤怒，喊出「守護土地、捍衛主權」、「不當開發撤回去」、「知本光電撤回去」訴求。

然而，在1個多小時吶喊表達部落訴求後，突然有1名族人想越過廣場進入至縣府內，現場眾人也跟著動員，所有群眾都想闖入縣府內部，警方隨即架起警用盾牌及防護網，並大聲請現場維持集會秩序否則開罰，警方隨後將闖入的民眾一一請出場外，但族人怒火始終無法平息，在現場不斷呼喊口號後，忿忿不平離去，結束這場遊行。

(中時 )