法國參議院今表決通過一項挺台決議案，無異議支持台灣參與全球性國際組織，對此，我駐法代表吳志中也在臉書吐露心聲，自己在現場旁聽時，熱淚盈眶。

(G7)外長會議於5日發布公報，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)，法國參議院今（7日）隨即對支持台灣參與全球性國際組織決議案進行表決，所有出席的304位法國參議員都投下贊成票。

這次決議是由法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）及副主席葛里歐（Joël Guerriau）於今年3月27日所發起，共計30位參議員連署提出，之後更獲得參議院各黨團的一致支持。

對此，吳志中也隨即在臉書發文表示，這是歷史性時刻，法國參議院以304票同意，0票反對，全數贊同表態支持台灣參與世界衛生組織，國際刑警組織、聯合國氣候變遷綱要公約、國際民航組織。G7之後，結論的法國外交部國務員也表達法國政府會在國家與歐洲層面支持台灣。

吳志中感性直言，在場的參議員說，支持台灣就是捍衛法國國會議員的榮譽，「經過多少努力，旁聽的我們，熱淚盈眶」。

外交部今亦表示，台法近年來在經貿丶科技、能源及創新等領域合作密切，建構雙方密切及互相信賴的夥伴關係。法國行政及立法部門多次表達堅定支持台灣參與國際的立場，也十分肯定台灣對國際社會的無私貢獻。

(中時新聞網)