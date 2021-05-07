市場樂觀景氣復甦，韓國經濟成長也可藉此搭順風車下，KOSPI在連三周表現疲弱後，首次周線收紅機會很大。目前，KOSPI指數暫為3,200.21點，上漲21.47點，漲幅0.68%，2021年到現在，KOSPI已漲約11%。同時，韓元走升，韓國公債殖利率卻表現不一。

三星電子跌0.61%，SK海力士跌0.39%，LG化學跌0.43%， Naver則漲0.28%。

美國上周申請失業救濟人數不到50萬，也是2020初疫情爆發時迄今首見。就業市場改善，表示景氣復甦愈來愈明顯。

Shinhan投資證券表示，雖然晶片業者表現不佳，但市場對景氣復甦與企業獲利愈來愈樂觀。

最新匯價，目前1美元可兌換1,120.4韓元，韓元升值0.48%。

韓國3年期公債殖利率下跌0.3個基準點至1.137%，10年期的卻上升1.1個基準點至2.113%。

(時報資訊)