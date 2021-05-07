工業電腦廠立端(6245)董事會通過2021年首季合併財報，雖因步入淡季而較去年第四季下滑，但營收及本業獲利表現有撐，使歸屬母公司稅後淨利1.05億元，雖季減28.08％、仍年增達45.99％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）0.9元。

立端董事會亦通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利3.3元，金額創歷年新高，盈餘配發率約65.35％。以昨（6）日收盤價63.3元計算，現金殖利率達5.21％。公司將於6月18日召開股東常會。

立端首季合併營收17.29億元，雖因步入淡季而季減15.64％、仍年增11.49％，改寫同期次高。雖然毛利率28.07％，低於去年第四季29.85％及同期29.86％，但營益率7.83％，低於去年第四季8.41％、但明顯優於去年同期6.94％，創近8年同期高點。

在營收規模及本業獲利淡季有撐下，立端首季歸屬母公司稅後淨利1.05億元，雖季減28.08％、仍年增達45.99％，改寫同期新高，每股盈餘0.9元，低於去年第四季1.25元、但優於去年同期0.6元，淡季表現有撐。

立端近年強化對電信邊緣運算及工業物聯網布局，以網安為核心、協同各垂直市場技術領導夥伴，提供SD-WAN及NFV等網路虛擬化應用的網路白牌設備解決方案，獲得Verizon在內的全球20大電信營運商認可，已完成超過20萬企業SD-WAN站點部署。

為因應營運成長所需、強化財務結構，並擴充營運範圍、進入潛在垂直市場，立端去年11月決議發行9億元私募無擔保可轉債，並由電源管理暨自動化大廠台達電全數認購，藉此正式結親深化合作，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展，雙方互補綜效可期。

立端日前亦宣布與台大電機系團隊啟動產學合作計畫，以高速訊號傳輸與無線網路安全為研究主題，藉由強化校園無線網路安全概念性驗證獲得的實務經驗，打造新一代無線入侵偵測與防禦系統，提升立端產品無線網路傳輸的安全性，並期許藉此深化產學交流及人才培育。

(時報資訊)