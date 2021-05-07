受惠下游ABS和PS需求暢旺，以及大陸華東、華南地區庫存吃緊，加上中國買盤於長假返市後，帶動亞洲苯乙烯SM報價飆漲，最新報價FOB韓國漲至每噸1245美元，CFR台灣也漲至每噸1275美元，單日皆漲逾4%。

而亞洲現貨4月平均價約在每噸1230美元之上，月漲近4.5%，也同步推助國內SM結算價調漲2.2%，4月份報價為每噸1213.7美元，為連續第四個月走高，年初迄今累計上漲31%。(商品行情網)

(時報資訊)