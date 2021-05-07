《商情》下游需求強勁 國內SM結算價連四紅 11:262021/05/07 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠下游ABS和PS需求暢旺，以及大陸華東、華南地區庫存吃緊，加上中國買盤於長假返市後，帶動亞洲苯乙烯SM報價飆漲，最新報價FOB韓國漲至每噸1245美元，CFR台灣也漲至每噸1275美元，單日皆漲逾4%。 而亞洲現貨4月平均價約在每噸1230美元之上，月漲近4.5%，也同步推助國內SM結算價調漲2.2%，4月份報價為每噸1213.7美元，為連續第四個月走高，年初迄今累計上漲31%。(商品行情網) 市場復甦 百威亞太Q1轉盈 《半導體》瑞昱法說報佳音 外資續喊買、目標價666 (時報資訊) #SM #結算價 #亞洲 #漲至 #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價升217個基點 人行百億逆回購 10:492021/05/07 財經 《商情》中澳緊張關係加劇 致鋁價上揚 09:272021/05/07 財經 1分鐘讀財經》晶片貴到爆 台灣本田開漲價第一槍 08:302021/05/07 財經 東南亞 特快車 東南亞影響力聯盟－人在台灣，心繫越南 04:102021/05/07 專題周報 三大信評 擔憂乾旱台灣 04:102021/05/07 財經要聞 最新報價 電視面板5月漲幅收斂 04:102021/05/07 財經要聞 台、日關係：國仇家恨與國家利益 07:002021/05/07 歷史 專家傳真－撥開不確定性迷霧 04:102021/05/07 專題周報 台塑四寶維持Q2營收更上層樓看法 下游轉嫁高價成本恐有壓 21:522021/05/06 財經 本田先開槍 車市恐吹漲風 04:102021/05/07 財經要聞 華為遭美制裁 謝金河想起這悲慘案例 08:552021/05/07 財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。