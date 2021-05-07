MCU(微控制器)市場需求火熱，帶動應廣(6716)首季財報告捷，單季稅後盈餘年成長高達280%，應廣表示，現階段訂單能見度達6個月，惟面對產能吃緊，應廣已經做好再次反應價格的準備。

應廣第一季合併營收2.08億元、稅後盈餘5098.2萬元，每股盈餘為2.29元，同創單季歷史新高；與109年第一季比較，營收成長約64%，但在產品組合的強化及漲價效應下，毛利率提升，稅後盈餘與每股盈餘分別大幅成長280%及247%。

從產業面來看，應廣目前訂單能見度可達6個月，主要關鍵仍是受限於晶圓代工產能，使得出貨無法完全滿足訂單需求，而在測試、封裝段的排程壅塞，也造成交期拉長，短期內多少會影響營收成長動能；另外，在預期晶圓代工廠、封裝廠持續漲價的情況下，應廣必須做好再次反應價格的準備，同時，應廣強化產品組合，高毛利產品的比重逐步提高，這兩個因素對應廣毛利率的提升有相當助益。

市場顯示，來自於日常生活所需要的各式各樣消費性電子產品，以及遠端辦公、資料中心所需要的電腦系統相關配備對MCU的需求仍然相當殷切，訂單動能依然持續。

應廣指出，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，惟應廣當務之急是在保住既有產能的同時，盡全力爭取更多的產能，同時加速產品升級，以滿足客戶的需求。

(時報資訊)