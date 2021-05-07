美國健身器材新創公司Peloton第三財季營收大幅成長141%，主要因為最近對供應鏈的投資發揮成效，使公司得以改善交貨速度。

但儘管該Peloton在緩解交貨瓶頸方面取得了進展，可仍需克服另一個挑戰，在其Tread+裝置造成一名兒童死亡和數十人受傷後，該公司必須召回所有跑步機。

其業績報告未披露有關召回跑步機的影響，也未提供對公司的展望。Peloton周四盤後股價開跌，但在該公司於法說會上提供更多細節後，股價迅速由跌轉升，目前大漲近6%，報88.75美元。

該公司預估這次的召回，將使第四財季營收減少1.65億美元。Peloton已經停止銷售兩款Tread+跑步機，並已延後在美國推出平價版本的計畫。

該公司在投資人會議上表示，公司最新預估第四財季營收為9.15億美元，低於分析師預測均值11.2億美元。

Peloton也預估成本將增加，因為公司將提供全額退款，並將提供跑步機客戶3個月免繳會費的補償方案。Peloton表示，這將使第四財季度調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前獲利）減少約1600萬美元。

執行長John Foley在投資人會議上表示，我們的目標是提供市場上安全性最高的跑步機產品，因為我們所採取的措施，此事將對財務造成短期影響。

儘管發生傷亡和召回事件，但Peloton跑步機的需求仍然強勁。該公司表示，第四財季的銷售量可望是兩年前同期的3倍以上。

Peloton公布第三財季（截至3月31日）總體營收較前一年同期暴增141%，達到12.6億美元，優於市場預估的11億美元。

淨損為860萬美元，相當於每股虧損3美分，較前一年同期的淨損5560萬美元、每股虧損20美分大幅改善，並少於市場預估的每股虧損12美分。

聯網健身事業營收年增140%，為10.2億美元，佔公司總營收約 81%。訂閱事業營收年增144%，為2.394億美元，佔總營收約19%。

此外，截至第三財季底，Peloton的聯網健身用戶達到208萬個，較前一年同期大幅成長135%。該公司用於衡量聯網健身用戶流動情況的平均每月淨流失率跌至0.31%，創下6年新低。

Peloton表示，第三財季營收躍增，部分歸功於加快交貨速度。該公司上季宣布將在6個月內投資1億美元於航空貨運和加快海運速度的計畫，以提升交貨速度。該公司最近亦已完成以4.2億美元收購製造商Precor的交易，以強化在美國的製造產能。

(時報資訊)