從命理角度來看，餐廳的風水對家人的健康運、財運都有影響，也會影響家人之間的感情，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，好的餐廳風水有「六宜」，分別是位置適中為宜、格局方正為宜、餐桌圓方為宜、佈置簡潔為宜、色調明亮為宜、燈光柔和為宜，注意這6個重點，就能讓餐廳風水增旺家人的運勢。

▍1.位置適中為宜

餐廳位置最好是在客廳與廚房之間，既離廚房近，又離客廳近，方便人的日常生活。在風水上，也能將客廳與廚房的氣運相連，有利於氣流互相流通，提升住宅運勢。不過要注意，餐廳不可正對大門，會破壞餐廳風水。

▍2.格局方正為宜

居家風水中，房屋以方正、圓滿為佳，餐廳也是如此，宜選擇方方正正的格局， 這可以使氣場平衡流通，不會太過，也不會不及，有助於增旺居住者的健康運。

▍3.餐桌圓方為宜

餐桌的選擇以圓形或方形為最佳。圓形餐桌象徵圓滿，「圍坐」的形式非常適合家庭聚餐，可促進家人感情，而且沒有棱角很安全。方形餐桌四平八穩，象徵著公平，也很適合一家老少在一起用餐。不過要注意，若是方形餐桌，吃飯時不要正對著它的尖角而坐，這會導致健康受損。餐桌的選擇以木質為宜，木主親和，能讓家庭關係更和睦。

▍4.佈置簡潔為宜

既然是餐廳，那就應以簡潔衛生為主，注意空氣流通，保持環境乾淨清新。不要放過多的雜物，這會顯得餐廳很擁擠，不利於空氣流通，而且雜物可能會產生異味，影響人的用餐心情。也不要擺太多裝飾品，容易聚集煞氣，對人的健康不利。

▍5.色調明亮為宜

明亮整潔的餐廳，才會聚集陽氣，招來財氣，也會讓人心情變好，能夠促進人的食慾。在設計餐廳的時候，也要注意色彩搭配的整體感，應與客廳和家居的搭配協調，不可差距過大，不宜雜亂無章，否則會破壞人吃飯的心情。

▍6.燈光柔和為宜

餐桌上的照明燈光，宜光線柔和，柔和的燈光可以為家中增添一份溫馨感，打造和樂融融的用餐環境。不過要注意，照明的燈具不可安置在人的正上方，燈光直接照射在人頭部，影響人的身體健康，還會使人思維遲鈍，不利於人的事業運。而且，吊燈如果在人頭正上方，多少有安全隱患。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)