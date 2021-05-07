板橋監理站6日在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程。（圖／板橋監理站提供）

板橋監理站站6日在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程。（圖／板橋監理站提供）

媒體人黃暐瀚的70歲母親，5日凌晨外出運動遭酒駕的方姓美髮師撞死，讓社會大眾再度酒駕肇事深惡痛絕，卻沒能阻止如此憾事繼續發生，為此，台北區監理所板橋站6日在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程，共有21人參與這次震撼體驗，課程中由殯儀館館長帶領酒駕再犯者，參觀太平間、停柩間及禮廳等，見證完人生最後旅程後皆大為震撼，有人嚇得直呼：「以後不敢再酒駕了！」。

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為了能持續降低駕駛人酒後駕車行為，並遏止酒駕再犯，今年臺北區監理所板橋監理站再度與新北市政府殯葬管理處及臺灣酒駕防制社會關懷協會共同合作，6日在新北市公立殯儀館禮儀廳辦理「酒駕生命教育情境體驗」課程。

根據交通部道安資訊平台統計，109年度新北市酒駕案件導致的交通事故(包含當次事件波及之所有駕駛人、乘客及行人)30日內死亡人數共6人，相較108年度已減少5人，降幅為45.5%。臺北區監理所板橋監理站為加深教育效果，辦理本次的酒駕生命教育情境體驗課程，參與本次震撼體驗課程學員共計21人。

課程一開始由殯儀館館長帶領酒駕再犯者參觀殯葬流程，包含太平間、停柩間及禮廳等，學員體驗與往生者的近距離後皆大為震撼，也有學員見證人生最後旅程後驚呼：「以後不敢再酒駕了！」。

站長王梅香表示，立法院修法加重酒駕再犯者罰責，針對酒駕再犯者舉辦生命教育體驗課程，目的在於降低肇事率，也讓酒駕再犯者有所警惕，以保護用路人生命安全。也溫情的提醒學員，重新思考生命的意涵，體認生命的可貴，進而珍惜自己及他人的生命，不要再有酒後駕車的行為。

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