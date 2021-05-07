「Rakuten Girls」樂天桃猿啦啦隊成員「Yuri」陳怡叡，擁有甜美外型和精湛舞技，被譽為「地表最正的啦啦隊員」，還轉戰大螢幕，演出多部電影作品都有亮眼表現，然而最近卻有網友發現，先前她疑似手滑上傳一段和男性親密互動的影片，對此，陳怡叡也承認那是她本人沒錯。

近日有網友在論壇批踢踢八卦版發問，表示他前陣子在滑IG的時候，不小心看到一段限時動態，有一名男性趴在陳怡叡身上，只見兩人都穿著運動裝，陳怡叡躺在瑜珈墊上，男方則趴在她身上，頭部正好放在她的胸前，陳怡叡還開口問：「累累喔？」男生也撒嬌：「好累喔」，女方便貼心拍拍男方背部安慰他。

陳怡叡和當時的男友在做情侶健身運動。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

原PO強調這段影片是陳怡叡自己發的，崩潰發問，「有沒有八卦？」又自我說服「女神一定都是單身」，釣出不少網友出來解答，「這個不是好像很久之前的事了」、「他只是好累找了個枕頭而已 ...在說什麼」、「你家網路要不要去檢查一下 ? LAG好幾年」、「累累很久了，剛當lamigirls時流出的吧」。

事實上這段影片畫面發生在2、3年前，當時陳怡叡就曾回應，解釋影片中的男性是交往對象，2人只是在做網路上很紅的「居家情侶健身」，沒想到手滑上傳，如今舊影片又被翻出，也讓陳怡叡經紀人十分無奈，「我們不清楚為什麼這麼久以前的事情又被網友重新拿出來討論，但還是謝謝大家的關心」。

(中時新聞網)