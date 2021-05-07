台北市黨部主委吳怡農出席。（趙雙傑攝）

民進黨今召開全國縣市黨部主委會議，台北市黨部主委吳怡農會前受訪表示，杜絕黑道人頭黨員，徹底改革，就從台北市黨部開始，落實自繳黨費，台北市黨部不會允許集體補單。在這裡，中央跟地方的政策必須一致。

吳怡農指出，杜絕黑道人頭黨員，徹底改革，就從台北市黨部開始。他會跟蔡主席及全國主委報告，北市黨部的工作規劃。在這裡，中央跟地方的政策必須一致。

他說，首先，他要嚴審每份入黨申請表。申請人必須據實填寫資料，不允許多人使用同一手機號碼；台北市黨部也要落實排黑條款審查，如有觸犯，不得入黨。

他說，至於現有黨員，北市黨部需要補足資料。兩萬五千人中，只有三成資料是齊全。市黨部希望能夠跟每一位黨員保持聯絡。再來，落實自繳黨費；台北市黨部不會允許集體補單。

他強調，2013年排黑條款實施後，加入民進黨的黨員，台北市黨部會陸續地完成過去忽略的審查工作，確保大家入黨時沒有觸犯排黑條款中的三項條例。如果隱瞞，不管是誰，決不護短。

他表示，杜絕黑道人頭黨員，是民主政治的進步，不可以辜負每一位同志的支持。他會拜託所有的主委一起來努力。

高雄黨部主委趙天麟出席。（趙雙傑攝）

(中時 )