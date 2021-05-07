西螺大橋下的高灘地最近頻傳火蟻咬傷人事件，西螺鎮公所以環境用藥處理，粉紅色物品是藥物，凹洞處是蟻丘。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮、麥寮鄉、水林鄉最近都傳出有民眾被紅火蟻叮咬，縣府動植物防疫所鑑定結果都是「熱帶火蟻」，不是攻擊性與毒性強的入侵紅火蟻，圖為西螺大橋下濁水溪高灘地。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮、麥寮鄉、水林鄉最近都傳出有民眾被紅火蟻叮咬，縣府動植物防疫所鑑定結果都是「熱帶火蟻」，不是攻擊性與毒性強的入侵紅火蟻，防治所建議發現疑似紅火蟻或蟻丘，勿任意騷擾，儘量遠離，可使用環境用藥防治。

最近許多民眾在西螺大橋下高灘地放風箏，被大隻的紅色螞蟻叮咬，懷疑南美洲紅火蟻已侵入濁水溪橋下。雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，台灣的入侵紅火蟻主要分布在大甲溪以北，西螺、麥寮、水林三鄉鎮經該所派員鑑定結果，都是「熱帶火蟻」。

國家紅火蟻防治中心資料顯示，在台灣目前所發現約270種螞蟻中，有些種類的螞蟻的外型、族群數量、生態習性與入侵紅火蟻極為相似，分類鑑定上往往容易搞混，需由觸角節數與錘節的節數加以分辨。

鄭安國說，被熱帶火蟻咬到通常會有搔癢，小朋友若手部不乾淨，幾天後可能會引起化膿，少數民眾有更嚴重的免疫反應，有任何不舒服的症狀，建議儘速就醫。他表示，火蟻丘如果出現在農田可用農藥防治，若在居家環境周邊或公共場所，建議使用環境用藥防治。

不過他也認為，地球上每一種生物都有其存在的意義跟價值，通常人類不去侵擾，就不會隨意咬人，螞蟻是地球上很重要的清除者，也可教導孩子認識生命相互尊重。

(中時 )