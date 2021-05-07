三芝新生活小作所學員正忙著採收綠豆芽（戴上容攝）

三芝新生活日照中心兼小作所主任潘志鵬教導學員如何栽種有機蔬菜（戴上容攝）

新生活創辦人羅素如展示小作所學員採收的魚腥草製成的茶飲包（下層鋁箔包裝）（戴上容攝）

三芝日照中心提供生活照顧服務外，也設立「新生活食農學苑」，帶領發展遲緩的學員一起種植豆芽、有機蔬菜等，並將收成的蔬菜分裝，以優惠的銅板價賣給鄰近的馬偕醫學院師生；新生活創辦人羅素如表示，重點不在可賣多少錢，而是培養生活能力，盼身障兒可以像小鷗般慢慢飛翔翱翔天際。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，市府委託補助社團法人新生活社會福利發展促進會，在三芝開辦日照中心和小作所，提供生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力等，共可收托服務32人。

新生活三芝日照中心兼小作所主任潘志鵬表示，目前日照中心有15名學員，有幾位學員因學習能力和生活技能增強，因此轉到小作所培養生活能力。他舉例，像是發展遲緩的小瑞（化名）學習能力增強，他和2名學員近期轉到食農學苑孵豆芽、栽培有機蔬菜，當看著一粒粒綠豆冒出芽，集體頂起壓板時，彷彿看到自己在困頓環境中極力堅強。

小作所主任潘志鵬表示，教師們會教導學員種蔬菜，像是孵豆芽則先將綠豆浸泡1晚，濾乾靜置於篩網上，2天內冒芽1公分，再移至孵育室內，學員早晚要用蓮蓬灑水沖洗掉一些分泌雜質，約莫一週後切除篩網下方的鬚根收成包裝，由於堅持天然不漂白，因此豆芽呈現橙黃色。

另外在溫室內，栽種各式有機蔬菜，如綠葉萵苣、紅葉萵苣，甚至紫色小番茄等，溫室周邊還有左手香、迷迭香、魚腥草等香藥草植物，不僅讓學員體驗育種、插枝、澆水、照顧、採收等農務，也讓學員獲得了園藝治療的效益，安定了情緒。

新生活創辦人羅素如表示，學員在採收各式蔬菜和香草後，除轉給珍媽工坊做便當送給北海岸獨居長輩或身障者等弱勢家戶、或以每包30元販售給訂購的位於三芝的馬偕醫學院師生，另也有部分透過「小鷗飛飛」的培力品牌提供外界訂購；重點不在可賣多少錢，而是藉由一連串生活技能培力，希望身障兒可以像小鷗般慢慢飛起來翱翔天際。

(中時 )