三芝日照中心提供生活照顧服務外，也設立「新生活食農學苑」，帶領發展遲緩的學員一起種植豆芽、有機蔬菜等，並將收成的蔬菜分裝，以優惠的銅板價賣給鄰近的馬偕醫學院師生；新生活創辦人羅素如表示，重點不在可賣多少錢，而是培養生活能力，盼身障兒可以像小鷗般慢慢飛翔翱翔天際。
社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，市府委託補助社團法人新生活社會福利發展促進會，在三芝開辦日照中心和小作所，提供生活照顧、生活自理、社區適應、文康休閒和生活技能培力等，共可收托服務32人。
新生活三芝日照中心兼小作所主任潘志鵬表示，目前日照中心有15名學員，有幾位學員因學習能力和生活技能增強，因此轉到小作所培養生活能力。他舉例，像是發展遲緩的小瑞（化名）學習能力增強，他和2名學員近期轉到食農學苑孵豆芽、栽培有機蔬菜，當看著一粒粒綠豆冒出芽，集體頂起壓板時，彷彿看到自己在困頓環境中極力堅強。
小作所主任潘志鵬表示，教師們會教導學員種蔬菜，像是孵豆芽則先將綠豆浸泡1晚，濾乾靜置於篩網上，2天內冒芽1公分，再移至孵育室內，學員早晚要用蓮蓬灑水沖洗掉一些分泌雜質，約莫一週後切除篩網下方的鬚根收成包裝，由於堅持天然不漂白，因此豆芽呈現橙黃色。
另外在溫室內，栽種各式有機蔬菜，如綠葉萵苣、紅葉萵苣，甚至紫色小番茄等，溫室周邊還有左手香、迷迭香、魚腥草等香藥草植物，不僅讓學員體驗育種、插枝、澆水、照顧、採收等農務，也讓學員獲得了園藝治療的效益，安定了情緒。
新生活創辦人羅素如表示，學員在採收各式蔬菜和香草後，除轉給珍媽工坊做便當送給北海岸獨居長輩或身障者等弱勢家戶、或以每包30元販售給訂購的位於三芝的馬偕醫學院師生，另也有部分透過「小鷗飛飛」的培力品牌提供外界訂購；重點不在可賣多少錢，而是藉由一連串生活技能培力，希望身障兒可以像小鷗般慢慢飛起來翱翔天際。
(中時 )
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