楊鎮浯縣長帶領小朋友穿越掛滿青蔥，寓意「過聰明門，寶寶聰聰明明、長大學習順利」的聰明門。（李金生攝）

縣府全力營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，讓幼兒健康快樂成長的地方。（李金生攝）

金門西半島首座公辦民營托嬰中心今天啟用。楊鎮浯縣長宣布，未來也將持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園（小型托嬰中心）。（李金生攝）

金門西半島首座公辦民營托嬰中心今天啟用。楊鎮浯縣長宣布，未來也將持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園（小型托嬰中心）。（李金生攝）

金門西半島首座公辦民營托嬰中心今天啟用，楊鎮浯縣長帶領小朋友穿越寓意「過聰明門，寶寶聰聰明明、長大學習順利」的聰明門，場面十分溫馨熱鬧。

楊鎮浯指出，縣府全力營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，讓幼兒健康快樂成長，繼金湖公辦民營托嬰中心後，在西半島開辦第2家公辦民營托嬰中心，未來也將持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園（小型托嬰中心），包括目前進行最後消防竣工審查的金城鎮東沙及烈嶼鄉后頭社區公共托育家園在內，提供有托育需求的家庭一個近便、專業、整合性高，且較完整的托育服務資源，讓幼兒照顧做到好上加好。

金城公辦民營托嬰中心委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理，可收托25名0-2歲嬰幼兒，照顧比1：5，托育人員皆具有合格證照，提供平價托育服務，以減輕家長負擔。

縣府說明，若是送托未滿2歲幼兒，每月托育費用為新台幣9000元，另綜所稅率在20％以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助新台幣3000元，中低收入家庭每人每月補助5000元、低收入家庭補助7000元；第3胎以上（含）每月再加碼1000元。

楊鎮浯強調，提供優生、優養的育兒環境是縣府的重要施政目標，未來仍繼續建構完整托育制度，期待透過公托的廣設提升托育量能。家長如有疑問，可於上班時間洽詢金城公辦民營托嬰中心，電話：082-371001。

(中時 )