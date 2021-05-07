據《衛報》報導，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)6日接受墨爾本3AW電台訪問時表示，中國大陸對台灣的政策與美澳等國聯盟之立場不符，更被台灣所拒絕。當被問到是否會在大陸武力犯台時支持台灣，莫里森則強調澳洲會維持現有對台政策，但澳洲也會為自由挺身而出，並尊重美國與印太區盟友的協議。

《衛報》指出，澳洲政府公開警告台海戰爭風險日增，而我國外交部長吳釗燮日前也公開呼籲國際，協助台灣抵抗習近平擴張主義。對此，當被問及是否會與台灣站在一起時，莫里森認為北京所提出的「一國兩制」(one country, two systems)，不但不是澳洲政府對台灣的立場，也被台灣兩黨所排斥。

但他強調，「我們尊重在印太地區簽署的所有協議，特別是我們盟友與美國的協議。我們認知道目前區域充滿不確定性，為了避免讓不確定性更形顯著，我不會對此進行長篇大論。但這是為何我們有安全協議的原因。我們一直理解一制兩國(one system two contries)，我們將持續遵守我們的政策」。

當主持人問，「這代表支持台灣嗎？」語未畢莫里恩馬上說「我應該說的是一國兩制」；隨後主持人再問澳洲是否支持台灣，莫里森強調，「我們會為區域自由挺身而出」。

《衛報》分析，莫里森似乎是在說澳洲會遵守「一個中政策」；按該政策澳洲不會承認台灣為國際體系中主權國家，而雙方會保持貿易、文化與教育的合作。

對於莫里森發言，工黨外交事務發言人黃英賢（Penny Wong）認為，「就外交而言，特別是關乎國家安全時，每一句話都很重要」。其表示，「就澳洲安全來看，沒有一個議題比台灣更為敏感；但莫里森談話細節的疏忽，足以讓你徹夜難眠。在莫里森政府為台海衝突大鳴戰鼓數日之後，今天他又似乎將澳洲兩黨支持的立場轉變，完全放棄台灣。一國兩制從不是澳洲對台灣立場，這將讓台灣變成與香港等同」。

澳洲塔斯馬尼亞大學(University of Tasmania)學者哈里森(Mark Harrison)分析，「一國兩制讓台灣成為中的一部分，同時保持一定的自治。不過隨著時間的推進，台灣與大陸不斷的發展與融合，最終將演變為單一體系。這樣的概念已驗證在香港回歸之上。習近平2019年1月重申台灣統一與一國兩制方案，卻一直為台灣所拒絕」。

哈里森進一步解釋，「澳洲在對台關係上遵守一個中政策，但這與北京的一個中國原則有所區別。澳洲不承認台灣為國際體系的國家，但還沒到承認台灣為中華人民共和國的一個省分。透過對主權的模糊，澳洲在貿易、文化、教育甚至全球治理，與台灣維持良好關係。」

澳洲4月時透過新法，取消北京與維多利亞州簽署的一帶一路協議；澳洲防長杜登5月4日更下令，重新檢討大陸嵐橋集團租賃達爾文港(Darwin Port) 99年的租約。這些讓北京宣布無限期暫停大陸與澳洲之間的經濟戰略對話，以及該機制下的一切活動。

(中時新聞網)