家長出示油飯包蟑螂、發霉花椰菜照片，盼校方能正視。（許哲瑗攝）

發霉花椰菜。（民進黨新北市團提供）

餐食中還有蟑螂出現。（民進黨新北市團提供）

餐盤發霉。（民進黨新北市團提供）

新北市私立三峽辭修高中收費不低，今遭百名家長指控長期讓學生吃爛菜，食物發霉是家常便飯，還有完整的大蟑螂包在油飯中，「貴族的學費，貧民般的待遇」，民進黨市議員廖宜琨痛批校方與教育局嚴重失職，其中還恐涉及採購弊案；對此辭修高中校長張凱智回應，接獲家長反應後已改善膳食狀況，目前正在消化相關案情中。

廖宜琨今舉辦「營養午餐加料給學生進補，校方經由採購進行利益輸送？教育局卻仍查無不法？」記者會，邀集多位家長代表到場指控，不少家長談及孩子在校用餐狀況，忍不住哽咽掉淚。

「難道我是把孩子送到難民營嗎？」家長痛訴，孩子剛進入辭修時從沒抱怨吃不好，卻在前年開始每天回家都喊餓，哭訴學校東西難吃、食材很差，某次家長會才發現家長們怨聲連連，全班40幾位孩子卻要搶食一鍋義大利麵，根本吃不飽，食物發霉是家常便飯，還曾有完整的大蟑螂包在油飯中；還有孩子每天提早到校為住宿同學送餐，「大家都食不下嚥，真的令人痛心。」

「每吃必拉，誰還敢吃？」另名住宿生家長也罵，早餐一頓50元，都是稀飯加肉鬆、便利商店麵包，沒有真正的蛋白質，豆漿或紅茶每喝必拉，學生大考前是碰都不敢碰，甚至有學生吃出病來，「當初看上私校師資好、環境好，如今怎會連吃飽都有困難？」

另名家長質疑，學生得知爸爸媽媽挺身而出向媒體控訴，自主在雲端製作調查報告，校內8成8個學生都說每天吃不飽、吃不好，還有9成認為比3年前年難吃很多，百位家長至少投了百封投訴到市長信箱，到底都去哪了？

廖宜琨怒斥，2019年起學校在衞姓執董到任至今已撤換多位校長、總務、學務、會計各級主管及老師等20多人，學生家長多次向老師投訴餐食品質拙劣，但所有老師受到高層壓力三緘其口，家長們轉向新北市教育局舉報學校惡劣行徑尋求協助，但政府機關永遠只會用罐頭式的回覆來應付，侯市長相當重視食安，但新北市教育局屢屢制式回復沒有嚴加查證，令家長心灰意冷。

廖宜琨在記者會現場詢問教育局是否已到場稽查，教育局科長卻稱「4月初收到家長投訴，目前仍在跟學校調閱資料中，教育局還沒到場稽查」、「我們會以最快速度盡快處理」；回應引發家長不滿，也讓廖宜琨質疑，所有資料都由學校提供，資料怎會準確？且本案涉及董事會的聘任問題，是否需要司法單位、法制局一起調查？「教育局還要讓小孩餓幾天？至少要先派人去現場監視膳食吧！」

廖宜琨強調，私校的收費原本就比較昂貴，其提供的餐點及環境必須優於公立學校，且現在少子化的情況下，每位學生都是父母親的寶貝，花心思栽培卻被學校如此苛刻對待，也令家長相當痛心，因此我要求教育局務必立即查處校內餐食的食安問題，學校內部經營是否涉嫌利益輸送，更請教育局會同檢調單位調查，還給學生一個吃得飽也吃得好的環境。

新北市教育局回應，接獲陳情辭修高中午餐供應情形欠佳、餐廳環境不潔等問題後，已去函調閱該校提供食材供應商、菜單、食材驗收紀錄、進貨憑證及菜單設計等資料，將安排專業人員審查相關資料，若不符相關規範將請學校儘速改善，維護學生用餐權益。

教育局指出，有關家長對於該校供餐疑慮，本局將組成專案小組入校查察，如有違法之處，將依照食安法、私校法規定嚴格處置，亦會結合相關局處全力協助輔導改善，維護學生權益。

本報今早致電辭修高中詢問回應，校長張凱智表示，校內正召開會議，消化相關訊息中，其實學校日前接獲家長反應後，已改善學生餐食問題，食物中若有異物都會立即處理，份量不夠也會馬上補上，目前也正在徵聘營養師中。

此外，新北市衛生局本局於4月29日至辭修高級中學依食品良好衛生規範準則前往稽查，針對部分環境不符規定處如牆壁不潔、髒汙及排風口不潔等，已責令業者限期改正，倘複查仍不合格，可依違反食安法第8條處6萬以上2億元以下之罰鍰。另現場亦抽驗相關產品送驗，後續如檢驗結果不符規定，將依法處辦。

(中時 )