伴侶盟今天邀請一對齊備文件的跨國伴侶再至大安戶政事務所登記。（林良齊攝）

據伴侶盟統計，目前在台灣等待跨國同婚合法的伴侶有300多對，卻因內政部曾函釋指出，「《涉外民事法律適用法》中第46條，「婚姻成立依各該當事人本國法」」，但該函釋在今年3月的北高行判決確定遭打臉，認為同性婚姻應準用涉民法第8條公序良俗條款排除外國法，伴侶盟今天邀請一對備齊文件的跨國伴侶再至大安戶政事務所登記，今天則要求其填寫特別申請案件。

伴侶盟今天陪同一對台灣、日本的同性伴侶，出具完整的結婚文件，赴大安戶政事務所登記結婚，也呼籲大安戶政事務所從善如流，遵從法院判決意旨，讓跨國同性伴侶可以在台登記結婚，不用再經過訴訟的漫長等待。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，今年已有先後2次判決直指禁止跨國同婚違法，其中在今年3月的確定判決提及「跨國同婚因此應準用涉民法第8條公序良俗條款排除外國法的適用，並判大安區戶政事務所一部敗訴」，因此今天邀請一對備齊文件的同志伴侶登記。

伴侶盟律師潘天慶說，至於昨天的台澳跨國同婚判決則是認為我國涉外民事法指出「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者，亦為有效。」，但依澳門法律則指出「應以長居地為準」，而該對伴侶長居地為台灣，因此便應適用我國法律，但效力也僅及於個案，其餘的跨國伴侶是否適用仍待內政部函釋。

伴侶盟律師許秀雯認為，既然法院判決都指出內政部函釋違法，那行政機關自然沒有遵從違法函釋的義務，要求行政機關應讓跨國同婚登記，否則未來也不排除提出國賠。

(中時 )