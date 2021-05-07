《商情》供應擔憂 期銅漲1.13％創歷史新高 11:442021/05/07 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於世界主要經濟體陸續已從疫情大流行後逐漸復甦，加上供應前景緊張，以及各國對新能源領域強勁需求的預期，致周五(LME)期銅電子盤上漲，截至周五(5/7)台北時間11:05，(LME)期銅價格上漲1.13%，報每公噸10,203美元，盤中最高觸及每公噸10,232美元的歷史新高，據了解，自今年年初以來，期銅價格已漲逾30%以上。(商品行情網) 《商情》憂供給緊張 紐約棉花漲逾3％ 《半導體》華邦電Q1每股純益0.4元 創10季新高 (時報資訊) #世界 #期銅 #供應 #LME #周五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《文創股》橘子首季每股盈餘1.76元 今年預計兩款新遊戲上市 08:022021/05/07 財經 《半導體》創見首季每股盈餘1.3元 創11季新高 08:032021/05/07 財經 揚秦Q1每股純益0.76元 四月營收創歷史新高 17:022021/05/07 財經 《半導體》威剛4月營收 創11年新高 15:242021/05/07 財經 《商情》歐美經濟趨好 日本期膠漲近6周新高 10:182021/05/07 財經 《熱門族群》順德、界霖4月營收同步攀高 樂觀看今年 11:092021/05/07 財經 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油創13年高點 09:442021/05/07 財經 《美股掃瞄》美就業報喜 道瓊再創新高 09:102021/05/07 財經 全家首季獲利 創同期新高 04:102021/05/07 財經要聞 《基金》原物料基金渾身帶勁 大宗商品估再漲1成 11:442021/05/07 財經 《國際金融》愛迪達拉抬 歐股再創天際線 16:322021/05/07 財經 財經熱門新聞 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 張聰淵發跡鞋廠曝光 隱身雲林小村 鄰居驚：不知是首富 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 美國非農數據令人失望 成長26.6萬遠低預期 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。