由於世界主要經濟體陸續已從疫情大流行後逐漸復甦，加上供應前景緊張，以及各國對新能源領域強勁需求的預期，致周五(LME)期銅電子盤上漲，截至周五(5/7)台北時間11:05，(LME)期銅價格上漲1.13%，報每公噸10,203美元，盤中最高觸及每公噸10,232美元的歷史新高，據了解，自今年年初以來，期銅價格已漲逾30%以上。(商品行情網)

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