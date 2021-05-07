太景*-KY(4157)挾著4月營收暴衝，股價跳空鎖在漲停板，成功匯聚多頭人氣，東洋(4105)狂飆一度站上80.6元，金可-KY(8406)、浩鼎(4174)、保瑞(6472)等漲幅都在4~5%不等，推升上櫃生醫指數上漲逾2%，表現優於上市生醫。

太景4月營收為3.27億元，較去年同期大增8467.1%，主要貢獻來源為轉讓抗生素太捷信於中國大陸權利的簽約金收入。太景繼去年完成太捷信於加、紐、澳、南韓等四個國家的授權後，仍在進行其他市場的商務合作計畫，而加拿大合作夥伴Luminarie Canada亦在太景所授予的獨家開發權下，正洽談美國市場的可能合作對象。

上市生醫族群今日仍是雅博(4106)領軍上攻，漲幅在6%左右。雃博第1季合併獲利2902萬元，較去年同期743萬元，成長290%，EPS 0.29元。近來印度疫情急遽升溫，醫用減壓氣墊床市場需求增加，公司新產品Pro-care Optima Prone尋問度高，另外，醫用製氧機訂單需求也大幅揚升，是平日需求10倍以上，5月將開始陸續出貨印度。

全宇-KY(4148)4月合併營收重新站回2億大關，今日力守平盤上方，4月合併營收新台幣2億389萬元，年增率95.31%，自2018年第四季後首次站回2億大關，前4月合併營收新台幣61億3545萬元，年增率91.83%。儘管全球疫情的不確定性因素仍在，但在大馬政府已具有經驗及配套措施的情況下，全宇表示今年度營運成長仍舊可期。

(時報資訊)