由於美國上周新申請失業救濟金的人數下滑，激勵美股收紅，道瓊工業指數再創高。台股再次受到激勵，擺脫近期重挫陰霾，盤中最高一度收復17200點，大漲超過200逾點，今天量能估計約在4700億元附近。

分析師指出，台股本周歷經大幅修正，直接摜破5日、10日及20日均線，4月下旬以來指數回檔超過千點。原本弱勢的大盤，在美股續強之下，今天盤中越過昨天高點，並且收復月線之上，如果短線有機會在月線附近先行震盪。接下來就是觀察本周二低點16647點能否守住，否則不排除測試季線。

外資近期在現貨市場偏向賣方，期貨未平倉空單維持在30000口以上的高檔，加上投信持續減碼，市場上減少法人推升的力量。而融資也出現大幅退潮，代表中小型股的櫃買指數也大幅修正，跌幅甚至高於集中市場，內資資金顯然逢高有先撤離觀望跡象。今天反彈量呈現量縮情形，目前日KD向下開口有所收斂，但中長期高檔鈍化有被破壞跡象，建議反彈以短打為主。

(時報資訊)