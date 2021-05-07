歐盟在周四支持了美國一項提案，即放棄對新冠疫苗的專利保護。而製藥廠和部分政府對該提議有不同意見，稱將不會解決全球疫苗接種不足的問題。

歐盟執委會主席萊恩(von der Leyen)周四對於美國總統拜登(Biden)的放棄專利提議表達贊同。

美國國務卿布林肯(Blinken)周四在對印度對抗傳染病時表示，主要的是，必須加快速度，盡可能為更多民眾接種疫苗；而專利的豁免是增加生產和獲得疫苗的可能方式。

拜登行政團隊同意在世衛組織進行協商，並獲取全球的協定。世衛組織(WHO)主管對此表示熱烈歡迎。

但是如果新冠疫苗專利權被剝奪，藥廠將失去收入，其他批評者也發現有缺點。

部分人士指出，長期而言，放棄專利保護，將讓製藥廠不願意進行大規模的投資和研究，日後將無法迅速因應全球健康的威脅。

歐盟最大經濟體和大型製藥廠大本營德國則拒絕了此一提議，表示疫苗短缺是因為產量不足和品質標準問題，而不是因為專利保護問題。德國衛生部長Jens Spahn指出，他和拜登一樣，支持對全世界提供疫苗；但政府發言人在聲明中指出，保護智慧財產權是創新的泉源，這一點必須在未來保持。

專利豁免需要數月的談判時間，以及WHO的164個會員國的同意。

(時報資訊)