法國參議院於當地時間5月6日通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）之相關議題，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統肯定外交同仁努力，也證明了台灣有能力、有熱忱可以貢獻世界，讓世界共好，更期盼國際社會能夠聽見「Let Taiwan Help」的心聲。

張惇涵指出，這是法國參議院首度以壓倒性高票數通過支持台灣參與國際組織決議案，且決議通過後，法國外交部國務員Jean-Baptiste Lemoyne並當場重申法國政府支持台灣參與國際組織的一貫立場。

他說，蔡總統肯定外交部及駐法國代表處所有外交同仁的努力；總統府誠摯感謝領銜發起決議的法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard），以及副主席葛里歐（Joël Guerriau），並誠摯感謝法國參議院跨黨派，以及法國政府對於台灣參與國際社會一致且堅定的大力支持。

張惇涵表示，繼昨日七大工業國集團（G7）外長會議發布公報，支持台灣有意義參與WHO及WHA後，法國參議院以304票贊成、19票棄權、無人反對的壓倒性票數，通過的這項決議，亦再次肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗。

他說，這也充分展現出，台灣以民主制度、團結一致的防疫成功，再次獲得國際社會的高度肯定。過去一年多以來，台灣致力於貢獻全球抗疫的表現，已經充分展現了「Taiwan Can Help」以及「Taiwan is helping」，也證明了台灣有能力、有熱忱可以貢獻世界，讓世界共好，我們更期盼國際社會能夠聽見「Let Taiwan Help」的心聲。

張惇涵強調，台灣與法國共享民主、自由、人權等普世價值，台法近年來在經貿丶科技、能源及創新等領域合作密切，不但擁有長期深厚的夥伴關係，也積極關心全球重要議題。

他表示，台灣政府誠摯感謝法國行政及立法部門多次表達堅定支持台灣參與國際的立場，也將繼續深化台法雙邊合作關係，並與法國在內的理念相近國家持續合作，台灣會持續貢獻國際社會良善且正面的力量。

(中時 )