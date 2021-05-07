台灣大學今(7)日公布個人申請第二階段放榜結果，共預計招生1641人，以校內預分發方式錄取1639人，兩名缺額分屬醫學系與人類學系，當中1名放棄醫學系的考生，將醫學系列為第二志願，改讀其他科系，校內老師對此現象紛紛表達相當訝異，但仍尊重學生志趣。而兩名招生缺額，將保留到7月指考名額。

台大註冊組主任李宏森表示，今年校內聯合預分發，全校60個系組都有參加， 而至於醫學系出現缺額的現象，確實非常罕見，不過個人申請部分還是有增額學系，包含化學系、法律系法學組各1人，為同分增額。

李宏森呼籲考生，相關作業都還只是校內預分發，因此考生在13日到14日連續兩天，還是要到大學甄選委員會網站填志願，否則校方公布錄取結果也沒有用，一切都以20日的大學甄選委員會統一分發公告結果為準。

至於為何要進行校內預分發，李宏森解釋，如此安排在於減少統一分發所產生缺額，另也是希望同學都盡量登記台大，因此今年636名備取學生成為正取生。而個人申請台大的考生，仍以傳統明星高中為主，其中包含建國中學、北一女中、台中一中、師大附中、武陵高中與高雄中學。

李宏森並指出個人申請希望組部分，錄取新生將每年獲得新台幣10萬元獎學金。錄取方式上，今年採學院組成招生委員會，進行統一書審以招生，改變去年是學系審查的作業方式，今年度以此管道招收到44名考生，其中1人錄取醫學系，學測國文、英文、數學與自然都是滿級分，59人為備取生，不過招生還是得經過大學甄選委員會統一分發。

李宏森也說，學士後護理學系與國防學士班也是在今天放榜。其中，國防學士班設定學測分數需達52級分，但今年學測數學困難，原本開放16個系將招收17名學子，最後只招到4人，將就讀化學系、經濟系、土木系與機械系。考量到今年招生成果不佳，明年將不會設定學測分數高門檻。

(旺報 )