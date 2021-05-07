中央選舉委員會今公告珍愛藻礁、反萊豬與公投綁大選等3件公投案查對結果，3案都已跨越成案門檻，其中，珍愛藻礁公投案連署合格份數逾64萬，是3案最高，3案預計與先前通過的重啟核四公投在8月28日舉行公民投票；不過，3案皆有6萬多件連署書不符合規定，連署書未填具戶籍地址皆突破2萬人門檻；另外，連署前已死亡案件，反萊豬和公投綁大選皆逾1600件。

中選會公布3項全國性公民投票案連署人名冊查對結果，反萊豬公投連署人數共528460人，符合規定人數為461594人，不符合規定人數為66866人，其中重複連署者達18244件，連署前死亡共1611件，地址不明者達25966件，有偽造情事者共1151件。

珍愛藻礁連署部份，連署人數70萬4397人，符合規定64萬3371人，不符合規定6萬1026人，未合規定案件包括未填具戶籍地址或有錯誤、不明36305件，佔不合規定件數最高，重複連署7254件、連署前死亡170件。

公投綁大選部份，連署人數52萬2816人，符合規定45萬6100人，不符規定6萬6716人，當中未填具戶籍地址或有錯誤、不明2萬5900件，重複連署1萬7590件，連署前已死亡1606人。

依據公民投票法規定，公投第二階段連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％以上，意即此次連署門檻為28萬9667人，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等3案皆跨過連署門檻。中選會預計14日審定，待審定程序完竣後，屆時中選會即會宣告成案，以辦理後續選務事宜。

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(中時 )