中選會7日宣布藻礁公投等案跨過門檻，在議會備詢的高雄巿長陳其邁被問到會怎麼投時，回應「我會投不同意」。他表示，自己的用電自己發，努力的同學應該有糖吃，南部多出來的發電應用在加速燃煤機組除役，這點他很堅持。

高雄巿議會7日舉行「環境汙染防制作為專案報告」，陳其邁被問到8月28日的藻礁公投會怎麼投？表示會投不同意。因為蓋不蓋對所有執政者都是很困難的決定，但也必須考慮區域平衡，譬如核二1、2號機組馬上要除役，加上協和電廠除役，北部電力將短缺216億度。

大潭電廠假如沒接上來，勢必會造成北部地區缺口，即使是到林口或其他替代可能，時間也會延遲大概11年。整個三接修正案後，對環境衝擊已大幅減少，雖然多花了大概100多億，但從國家利益來看，他覺得應該要支持。

「自己用電自己發」，他提到，南部高雄自己發展綠電，天然氣發電自己也在做，除了未來的能源需求，更重要的「有努力的同學，應該要有糖吃」。所以他也堅持，多出來的綠電、多出來的天然氣發電，應該要用在南部地區加速燃煤電廠除役。

(中時 )