「陳其邁！踹共」挺韓大將杏仁哥7日上午號召環保團體前往高雄市議會，向高雄市長陳其邁及各黨團遞出陳情書，希望陳其邁可以盡快解決高雄空汙問題，但環團遲遲等不到陳其邁出面回應相關訴求，讓他們相當憤怒，甚至兩度想突破重圍衝進議會，幸虧被警方擋在門外，才未發生進一步衝突。

環團提出今年興達電廠無煤化、中鋼公司可以比照台中中龍公司的空汙標準、明年高雄空氣品質可以比照台北等3項訴求，包括議長曾麗燕、國民黨團議員都出面接受環團陳情書，但環團苦苦等待2小時，卻一直等不到陳其邁出面回應他們提出的相關訴求，讓大家既失望又氣憤。

黃義霖醫師表示，高雄市每年有上千人死於肺癌，選前陳其邁喊出「兩年拚四年」口號，但他卻在2025年才要將興達電廠燃煤機組全數除役，他們希望可以在提前先將興達火力發電廠先關閉，解決高雄的空汙問題，因為人民的生命不能等，讓高雄市民可以得到幸福安康。

曾麗燕表示，空汙是高雄人的痛，空汙不分黨派，所有的議員都會努力監督市長及市府團隊，希望陳其邁能夠更加重視高雄的空汙問題，並且拿出魄力，針對空汙問題追根究柢提出解決方案，免於民眾陷入罹患肺癌的恐慌當中。

國民黨團也針對空汙對高市府提出5項訴求，包括今年務必通過電力設施排放加嚴標準、鋼鐵業排放標準第1年最少比照台中實施、設立高雄「淨零碳排」示範專區、提供空氣汙染PM2.5與高雄市民健康專案報告、高雄燃煤汽電共生機組2年內至少減少20組等。

對於環團的陳情，陳其邁表示，上次在空污大遊行，他承諾會訂定減煤跟脫煤的時間表，另外2050的淨零排放，市府也會跟中央一起合作，尤其高雄市是石化鋼鐵重工業的城市，對於環境的負荷來講，相對來講是比較高，無論是電廠加速除役，或是汽電共生的機組減為14座，他們會訂定很明確的排放時間表。

(中時 )