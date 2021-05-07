身為執法人員、律師或殯葬業者等，有時案件上門，真的不如表面單純，甚至會有科學無法解釋的狀況，帥哥律師劉韋廷上節目分享經手過的一個案件，有名母親來委託，但主角是她已過世的女兒，這位媽媽堅持女兒不是輕生，是被男友殺害，只是對方用計謀來逃過法律制裁，劉韋廷於是展開調查，不料翻查死者手機時，映入眼簾的畫面讓他傻眼，因此懷疑案情不單純，立刻報告給檢警。

劉韋廷律師上《震震有詞》節目分享一則案子，是一名死者的母親來委託並喊冤，她哭訴當天早上接到通知女兒過世，地點是她婚外情男友的家裡，口吐白沬，死狀悽慘，因現場有一封遺書，因此初步判定是輕生，但這名母親卻說，女兒毫無想不開的跡象，平時也沒有用藥習慣，更誇張的是，遺書上根本不是女兒的筆跡，因此懷疑孩子不是輕生，懷疑是被男友所殺害，之後才後製成自殺的樣子。

接下該案的劉韋廷律師，在男方照片上看見死者的鬼影，加上兩人不和的證據，懷疑案情不單純。(翻攝自《震震有詞》高點電視YouTube)

劉韋廷律師說，之後死者的老公也來找他，澄清自己跟太太感情沒有不好，是因為他是做工的，太太為貼補家用，去給人做按摩，因為工作的關係，晚上經常睡店裡，很可能因此認識了男方，發生不倫戀，還推測男方很可能逼她離婚，但她不願意，才會被下毒手。

聽了家屬的說法，劉韋廷開始調查案件，首先是翻查死者的資料與物品，找到她的手機，開機一看，上頭有許多死者與外遇對象爭執的紀錄，甚至牽扯財務糾紛，但萬萬沒想到，他在上頭看見一張小王的獨照，赫見小王身旁浮著一個披頭散髮的白色鬼頭照，看五官就是死者無誤。

綜合以上種種，劉韋廷覺得事情真的不單純，就將資料以及一切經過告訴了警方，這些資料最後移交到地檢署檢察官手上，只是最後因為沒有直接證據可以證明小王殺害女友，因此案件無疾而終，而命理老師謝沅瑾認為，這樣的情況表示死者怨念很重，但不見得如律師與家屬猜測的那個發展，可能死者另有訊息想傳達。

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