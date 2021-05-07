龜山島6日上午發生龜首崩塌現象，讓賞鯨船上當場目擊的遊客驚呼連連。（「東洋銘珠號」提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣最知名及具代表性的天然地形龜山島，經常因地震、風化發生龜首崩塌現象，昨（6）日又傳出龜首崩塌，過程都被正好經過附近海域的賞鯨船業者及遊客以手機拍了下來，並驚呼連連。

6日上午9點多，「東洋銘珠號」賞鯨船正載著遊客進行賞鯨繞島行程，在大約9點40分賞鯨船繞到龜首附近海域時，龜首正好發生崩塌。

據目擊者轉述，龜山島這次的龜首崩塌一開始是零星的幾顆石頭落下，隨後突然整片一口氣崩塌，場面相當壯觀，雖然龜山島龜首崩塌每年都會發生一、兩次，但因為賞鯨船上許多遊客都是第一次參加賞鯨繞島，能親眼目睹這種大自然的景象，不禁大呼驚奇。

載著遊客目擊此次龜首崩塌的「東洋銘珠號」船長吳睿祥說，龜山島是一座已有7000多年歷史的火山島，火山活動並未停止，岩塊也因為受到長時間風化的影響，近年來龜首幾乎每年都會發生2、3次崩塌情況，有時候在發生地震後也會發生落石坍方。

(中時 )