善心民眾捐贈AED，供員警遇到緊急狀況時使用，能於第一時間搶救生命，減少憾事發生。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局日前接獲電話，1名不願具名民間人士，表示願意捐贈1台自動體外心臟電擊去顫器（簡稱AED)，正當員警感謝之際，該名熱心公益人士說出原委，原來其祖父因突發心肌梗塞過世，深感人世間的無常外，並將此化為動力，鑽研急救技巧，重視救護資源問題，發心捐贈AED，供員警遇到緊急狀況時使用，能於第一時間搶救生命，減少憾事發生。

衛生福利部統計近年來國人十大死因，心臟疾病高居前3名，鑑於民眾面對危急時刻，往往求助的對象是第一線執勤員警，若員警到達現場時能及早進行初步急救措施，把握黃金救援時間，再由救護人員接續處理，將可有效提升患者存活率。

台中市警第六分局表示，這名不願具名的熱心民眾除捐贈1台AED予永福派出所，並由廠商辦理訓練課程，教導員警心肺復甦術（簡稱CPR）及AED使用時機跟操作流程，還模擬各種情境演練，提升員警救護及臨場應變能力，對於民眾生命安全多一層保障。

警方呼籲，不怕一萬只怕萬一，學會CPR及AED技術，多一分救護能力，就能為自己及旁人生命，提供多一層保障。

(中時 )