影后舒淇與馮德倫情纏20年，2016年閃電宣布結婚，隔年就傳兩人擬好離婚協議書，隨時準備簽字，引來舒淇反虧消息不實，文中的密友根本不可能是她好友。昨(6日)晚間舒淇突然發文喊：「突然覺得孤獨」，透露老公馮德倫回大陸工作，「老公滾了」，夫妻倆分隔兩地，引來馮德倫反虧愛妻：「誰管得到妳啊淇哥」。

舒淇和馮德倫5年前突然以一紙聲明宣布結婚，並強調小倆口相識了20年、相戀了4年，馮德倫義無反顧地決定娶舒淇為妻，「我們的婚事就是這麼簡單，我們的禮服就是這麼的隨性，我們的決定就是這麼的突然，我們不會有任何婚宴跟派對」，並強調舒淇沒懷孕，兩人不是雙喜臨門。

舒淇2016年和馮德倫曬出婚紗照。（圖／中時資料照片）

未料隔年，陸媒就傳出，舒淇和老公因生活習慣不同，加上馮德倫常發大少爺脾氣，讓舒淇心死，才在網上發文暗示：「沒有人是當你的出氣筒」，知情人稱：「Kiki（舒淇）視馮德倫如好姊妹多過於情人」，兩人聚少離多，生小孩無望，才準備離婚。見此，舒淇則意有所指曬出愛貓照片，用貓的口吻說：「Kiki是誰？我麻麻明明不叫kiki啊！不是Honey嗎？......但我知道kiki是包麵，kiki是餐廳，而且好好吃」，間接表示離婚報導完全是子虛烏有。

舒淇放飛自我，釣出馮德倫留言。（圖／翻攝自sqwhat IG）

舒淇最近受訪，談到成為人妻心得，她透露婚姻並不像愛情那麼簡單，而是兩個家庭的事，「不只是先生要諒解你，婆家也要」，感恩夫家對她體貼，才讓小倆口婚姻之路順遂。昨舒淇深夜發文，感嘆說：「突然覺的（得）孤獨了，老公滾了，工作人員也不在身邊，朋友們都有約了，一股寂寞衝上鼻頭」，話鋒一轉放飛自我說：「喔ya，終於沒人管我，沒人要我管啦～～自由啦」，馮德倫說：「誰管得到妳啊淇哥」，陳喬恩回：「開酒開酒啦」，阿Sa爆笑說：「好好享受」，楊祐寧則讚：「妳老公好帥」。

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(中時新聞網)