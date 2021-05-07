知名的台南市蕭姓皮膚科美女醫師，指控同診所的丈夫王姓耳鼻喉科醫師與2名女患者外遇。（摘自診所臉書／洪榮志台南傳真）

知名的台南市蕭姓皮膚科美女醫師，指控同診所的丈夫王姓耳鼻喉科醫師，去年分別與許姓、李姓女患者外遇，還帶李女回家嘿咻被她當場撞見，經提起民事損害賠償之訴均求償1000萬元，台南地方法院判處王男、李女連帶賠償250萬元，王男、許女連帶賠償100萬元，兩案均上訴中。

蕭姓女醫師10年前因穿著比基尼、露出傲人的上圍，親自拍攝自家診所的廣告看板，引發全台熱議，甚至還曾登上熱搜榜的榜首，但因保養得宜，即使如今52歲仍擁有高顏值及好身材。

蕭女與同學王男於1997年間結婚後，育有2名子女，其中1人尚未成年。據她指出，10多年前丈夫就疑似外遇，當時還立下切結書，承諾願意將所有財產移轉給她，且不再犯，以示悔過。

不料，2020年5月至9月間，王男與許姓女患者發生婚外情，許女明知王男已有配偶，但2人仍多次發生性關係，過程都被蕭女錄影存證，蕭女甚至還錄到2人各自開車到許女住處前，有摟腰、牽手等親密動作，再一起進入許女住處。此外，去年9月19日王男也將另名李姓人妻帶回家嘿咻，被蕭女當場撞見。

事後，蕭女認為，丈夫與許女、李女侵害她的配偶權，因此提出2起民事損害賠償之訴，分別求償慰撫金1000萬元。

審訊時，3名被告均坦承不倫，也都說事後深感後悔；但王男認為慰撫金過高，還特別舉夫妻也都是醫師的前台南市衛生局長被控不倫案，一審僅判賠50萬元為佐證（此案正上訴二審）。

台南地院審酌雙方身分地位、教育程度、經濟狀況，夫妻都是高知識份子、結婚已經20多年，蕭女在家裡撞見丈夫外遇，精神備受煎熬，王男未負婚姻關係的忠誠義務、嚴重破壞配偶間親密關係，分別判王、李連帶賠償250萬元，王、許連帶賠償100萬元。

(中時 )