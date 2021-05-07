方姓美髮師5日凌晨酒駕撞死媒體人黃暐瀚的7旬母親，更扯的是事發前一天才因為酒測值達0.25，被依公共危險罪移送，消息傳出後人神共憤，台北市市長柯文哲也在臉書發文呼籲「讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺」，對此，藝人隋棠留言表示：「酒駕肇事是台灣人民長久以來共同夢魘，需要被正視」。

酒駕致死應比照殺人罪? 街訪民眾怒:明知故犯就是殺人

台北市市長柯文哲表示知名媒體人黃暐瀚的母親，遭到酒駕駕駛撞死，得知他聽聞死訊還強忍悲痛把節目主持完，坦言內心更加難過，憶起八年前學生被酒駕者撞上身受重傷，身為外科急重症專家的他，也是束手無策，因此酒駕對他而言就是「對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」，雖然擔任台北市長後，加強路檢取締及積極治療酒癮累犯，即便酒駕肇事數據有下降，但強調仍還不夠，畢竟不想再看見，有人得承擔酒駕奪走親人的痛苦。

隋棠在柯文哲貼文底下留言強調酒駕「罰則太輕」。（圖／柯文哲臉書）

對此，藝人隋棠也在發文底下留言，強調由於罰則太輕，導致大部份酒駕者都是心存僥倖，如果酒駕等同「蓄意殺人」，且得面對十年以上監禁、數十萬甚至百萬以上罰鍰，心存僥倖之人還會如此氾濫嗎？接著呼籲政府，頻繁酒駕肇事已是台灣人民長久以來共同夢魘，真的需要被好好正視，希望未來不要再有家庭因為酒駕破碎。

黃暐瀚留言感謝柯文哲這幾年積極取締酒駕。（圖／柯文哲臉書）

黃暐瀚也強忍喪母之痛的悲傷，留言感謝柯文哲這幾年積極取締酒駕，更語重心長表示：「願台灣不再有酒駕，願不再有人，因酒駕而傷亡，真的真的不希望再看到了」。

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(中時新聞網)