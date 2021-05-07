母親節最好的禮物就是子女。根據美國中央情報局推測 ，台灣生育率為全球最後一名。雖在台灣普遍女性沒有及早生育的準備，然提早確保卵子庫存量與品質，卻能替日後生育能力及早做準備。

一名28歲年輕女性前來門診檢測，抽血發現AMH指數竟然只剩下 0.5，嚇得擔心自己卵巢庫存不足會影響生育，決定透過凍卵保護生育力。知名婦產科診所生殖中心曾啟瑞醫師與李怡萱醫師鼓勵，女性定期做AMH篩檢，只需18分鐘即可準確檢測自己的卵子庫存量，檢測快速方便，若有任何生育規劃考量，建議透過凍卵預先保存卵子，以留住日後的生育機會。

●女35歲後AMH快速下降 數值過低應諮詢醫師生育規劃

AMH抗穆勒氏荷爾蒙（Anti-mullerian Hormone）是用以檢視卵子庫存數量的檢測指標。李怡萱醫師指出，抗穆勒氏荷爾蒙是由卵巢內原始的卵母細胞所分泌，代表女性平均的卵子庫存量。

醫師形容AMH指數好比「銀行的存款」，可了解卵巢的庫存狀態及生育力，像是三十歲多女性若AMH<1ng/ml代表指數偏低，如果檢測發現數值太低，醫師建議積極規劃凍卵。

臨床研究發現，AMH指數與卵巢中的濾泡數目呈現線性關係，台灣試管嬰兒之父曾啟瑞醫師分析，卵子數量從一出生其實就會開始遞減，只是女性從13歲至25歲的下降速度緩慢，「但35歲後就拉警報，卵子數量會急速下降，年紀越大耗損越大，AMH數值也會下降越快，直到數值為0代表進入更年期。」而AMH正常數值會隨著年紀增長而下降，建議透過檢測準確評估卵巢的功能。

●AMH指數異常恐釀癌 過高可能為多囊性卵巢症候群

AMH指數太高太低都代表卵巢的異常，AMH指數過高會抑制排卵，例如多囊性卵巢症候群是因為長期無法正常排卵的緣故，增加心血管疾病、子宮內膜癌、肥胖、不孕症等風險；AMH指數過低則代表懷孕的機率較低，臨床上可以當作卵巢早衰的指標。

不過，造成AMH指數過低或是卵巢早衰的原因多，曾啟瑞醫師舉例，像是化學治療雖能殺掉癌細胞，卻也攻擊了小卵泡，所以化療後的女性AMH數值過低，常見乳癌患者月經不來了；另外戴奧辛、塑化劑、開刀等都是卵巢早衰的危險因子，卵巢早衰恐提高甲狀腺、免疫疾病等併發症。

●AMH判斷生育力精準度高達九成 誤差小穩定性高

曾啟瑞醫師表示，現在檢測卵巢的項目主要有FSH（促卵泡激素）、AFC（基礎竇狀卵泡總數）、Inhibin（抑制素）、AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）四種檢測，以AMH精準度最高，據分析精準度高達九成。

醫師解釋，因為AMH檢測是一種直接性指標（direct biomarkers），AMH由小卵泡分泌，基礎濾泡數量決定分泌劑量，不受月經週期等影響，可於任何時間檢測，數值相對穩定；相對FSH是間接性指標（indirect markers），平時受到月經週期或懷孕等起伏，通常安排在月經第三天檢測，另外FSH由腦部的腦垂體分泌，醫師說，腦垂體與卵巢沒有直接關係，特別是FSH的濃度在更年期會上升，因此在檢查上無法提供肯定的答案，準確度約有七成。

●定期檢測AMH 掌握卵巢健康

李怡萱醫師強調，多囊性卵巢症候群與卵巢早衰都有可能以無月經症狀來表現，甚至卵巢庫存量不足也未必有症狀，直到抽血才意外發現。

李怡萱醫師進一步強調，多囊性卵巢症候群是新陳代謝內分泌的症候群，其症狀異質性很高，只要符合慢性不排卵、高雄性素血症、超音波上有多囊性卵巢型態(平均每個切面超過12顆小濾泡) 這三項符合兩個即可確診；至於根據歐洲生殖醫學會，卵巢早衰是指40歲以下的女性，超過4個月沒有月經、FSH連續兩次超過40ng/ml、抽血檢驗雌激素低，三項符合即可診斷。

曾啟瑞和李怡萱兩位醫師呼籲，女性可將AMH檢測列入每年健康檢查的重要項目，只需18分鐘就知道自己的卵子庫存量及生育力，若是檢測發現卵子庫存不足，千萬別沮喪，還是有自然懷孕機會，建議積極凍卵保存生育力。

(中時新聞網)