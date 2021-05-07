新光金控旗下元富證券長期關注兒童癌症議題，今年持續與兒童癌症基金會合作，將於8日正式展開愛心碼五個8推廣活動，民眾可於消費時自行輸入或直接向店員報愛心碼五個8，也可事先下載捐贈條碼載具、結帳時出示。

兒癌基金會提到，愛心碼目前普及度仍不高，導因於許多民眾並不知曉使用方式，其實包含超商、超市、加油站及網購等均可使用。使用愛心碼五個8捐贈電子發票，除了可以響應地球環保，也能節省基金會對獎的人力成本，讓人力能發揮在更適當的用途，提升服務癌童的能量。

元富證券總經理李明輝表示，在整體資本市場大好的時刻，企業專注經營、追求獲利之餘，也須關注弱勢議題並回饋社會，且大眾對證券業一向抱有逐利的印象，元富更應該帶頭傳遞正能量到台灣各角落。

愛心碼五個8，主要取投資人喜歡的諧音「發」，以「捐贈使用愛心碼五個8、我們一起發」為口號，提高記憶度也期盼能藉此帶動使用量。

(工商 )