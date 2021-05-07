聯詠(3034)首季財報超預期，法說會中也出全產品線動能強勁，面對晶圓緊張，聯詠也將調整產品組合，也會將漲價成本轉嫁予客戶，多家外資也在聯詠法說會後出具最新報告，其中就有美系外資一口氣將目標價調高到933元。

日系外資表示，有鑒於產能到2022年都會持續短缺下，FHD TDDI、OLED DDI恐一路短缺到2022年，在產能短缺下，聯詠將持續優產品組合，聯詠將也將DDI捆綁銷售SOC晶片(例如PMIC、T-con等)以幫助客戶面對訂單無法滿足的問題，聯詠也看到面板產業持續穩健，在三星退出LCD市場後，大陸和台灣的面板製造商是兩個主要的採購國，在此前提下，聯詠也將受惠，故維持聯詠目標價720元、評等買進。

還有一家日系外資也調高聯詠今年營收及每股盈餘預估，幅度分別為24%及65%，強調今年獲利強勁，決定將評等調高調高「買進」，目標價調高到750元。

美系外資表示，隨著晶圓產能至少缺到2021年下，聯詠將受益於TDDI、LDDIC和TV SoC的漲價以及更好的組合，且值得注意的是，聯詠已經向大陸OEM的光學指紋辨識IC，將於第二季度開始量產，另外，OLED TDDI也已通過內部資格，將在第三季度向客戶提供樣品，並在明年量產實現量產，還有MiniLED DDIC現已量產，惟新產品的總收入貢獻仍然很低，維持聯詠加碼評等、目標價700元。

更有另外一家美系外資表示，聯詠對未來獲利率看法優於外資推估40%，預估今年毛利率將上看46.9%，調高聯詠今明後年每股盈餘預估，調高幅度分別為21.5%、29.8%、32.4%達49.4元、49.75元、49.99元，重申「買進」評等，目標價調高到933元。

亞系外資表示，聯詠第一季財報優於預期，主要是受益於產品組合的改善和平均售價的提高，聯詠看好今年全產品線動能強勁，甚至動能將延續到2022年，但預估到下半年產能緊張狀況無法改善，故聯詠業會持續向客戶反映成本的調漲，故調高聯詠今年及明年營收預估，幅度分別為20%及15%，預估毛利率分別達46%及42%，每股盈餘分別達51.61元及47.13元，重申「買進」評等，目標價調高到725元。

聯詠第一季合併營收263.67億元，季增加17.43%、年增加56.1%，超越財測高標260億元，單季稅後盈餘58.75億元，季增加61.22%、年增加165.71%，每股稅後獲利9.66元，創單季獲利新高，單季毛利率為43.64%，季增加5.61個百分點、年增加10.44個百分點，營業利益率為27.35%，季增加6.2個百分點、年增加11.95個百分點。

(時報資訊)