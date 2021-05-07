受惠於終端客戶需求強勁，健鼎(3044)第1季稅後盈餘14.08億元，創下歷年同期新高，單季每股盈餘達2.68元，4月合併營收51.48億元，亦創下歷年同月新高，美系外資雖然僅給予健鼎「持股續抱」評等，但目標價上調至152元，歐系外資亦將健鼎目標價上調至140元。

車用、伺服器/網通及記憶體/SSD產品需求強勁，且各產品應用HDI比重增加，健鼎第1季合併營收151.01億元，年成長28.87%，為歷年同期新高，營業毛利為28.25億元，年成長52.21%，受第1季工作天數減少(春節)、原物料上漲、人民幣對美元升值等因素致成本上升，單季合併毛利率18.71%，年增2.86個百分點，營業淨利為15.5億元，年成長82.67%，稅前盈餘17.73億元，稅後盈餘14.08億元，年成長44.11%，創下歷年同期新高，以目前股本52.56億元計算，每股盈餘2.68元。

健鼎表示，目前訂單滿滿，第2季營運可望優於第1季。

健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，預計將新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI；在新產能加入下，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

美系外資報告指出，健鼎4月營收超乎我們預期，由於記憶體、NB、伺服器/網通、車用及智慧型手機需求強勁，我們預估健鼎第2季營收將季增3%，單季毛利率約19%，若以全年來看，我們認為健鼎營收將強勁成長，預期全年營收將年增13%達628億元，平均毛利率約20%，每股盈餘為12.04元；維持健鼎「持股續抱」，但小幅上調目標價至152元。

歐系外資報告則將健鼎2021年到2022年的每股盈餘上修2%，雖然維持「中立」評等，但目標價也由135元上調至140元。

(時報資訊)