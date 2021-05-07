市場買進股價經修正的科技類股，成為7日日股上漲動能，不過由於擔心日本將延長現行的緊急狀態實施時間，故日經漲勢受到壓抑。日經225指數早盤收29,414點，上漲82.63點，漲幅0.28%。東證股價指數早盤暫收1,935.6點，上漲8.2點，漲幅0.43%。

三菱日聯摩根士丹利證券表示，日經上個交易日漲太急，因此看見有獲利了結現象。若指數開始下跌的話，又有很多會進場搶短，特別是獲利好的個股就是標的。不過，這種短線操作獲利有限，受到緊急狀態影響的日本經濟，很可能需要一段時間才會回復正常。

若沒有其它意外的話，日本政府將在7日就會正式宣布，緊急狀態結束日期將延到5月底，除了希望可將新冠病毒徹底抑制外，同時，也可望舒緩過重的醫療系統壓力。

科技股上漲，東京威力科創漲2.79％，因為市場對這家晶片製造設備廠的營運前景樂觀以待。半導體測試設備供應商愛德萬測試，上漲1.96％，而機器人手臂製造商發那科也漲0.94％。

另一方面，任天堂跌2.52％，Switch遊戲主機在2020財年期間熱銷近3000萬台，年增率差不多為37%。

日立漲1.91％，是東證核心30漲幅最大的，其次是東京海上控股漲1.64％。

同時，任天堂表現最差，其次是索尼，跌幅為1.21％。

(時報資訊)