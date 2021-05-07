美國上周初領失業給付人數創下疫情爆發來新低，受此激勵，隔夜美股三大指數全面收高，道瓊指數再創歷史高點。周五香港股市走高，恆生指數開漲0.29%，目前漲0.64%，報28821.67點。國企股(H股)目前漲0.31%，為10789.45點。

科技股表現仍然疲弱，恆生科技股指數目前下跌逾1%。騰訊跌0.8%。美團在連跌7天後仍然欲振乏力，目前跌0.5%，稍早前一度反彈漲1.6%。

舜宇光學跌近4.8%，在藍籌股中表現最差。

在業績題材持續帶動下，百威亞太再漲3%，在藍籌股中表現最佳。

金融股漲幅領先，友邦保險上漲2.5%。

粵港澳大灣區「跨境理財通」計畫細節陸續出爐，中銀香港漲逾1%，股價創下21個月新高。建行、工行和平保亦同步走高。

大宗商品價格飆升的趨勢漫延到紙價，木漿供應減缺導致國際廢紙價格居高不下，大陸紙漿價格亦持續攀升，市場看好造紙廠可望在本月底宣布漲價，玖紙大漲近10%，晨鳴紙業漲7%。

國際金價漲破1800美元大關，創下3個月新高，紫金、招金、山東黃金齊步大漲，SPDR黃金ETF上漲1.3%。

歐盟官員稱已暫停中歐投資協議的審批工作，恐不利於新能源產業，信義光能連跌7天，目前大跌逾6%，稍早前一度重挫8.5%。福萊特、信義能源和新特能源，以及風電股龍源和金風科技，還有新能源車概念股比亞迪同步下跌。

(時報資訊)