《商情》大阪、上海期膠漲勢延續 12:002021/05/07 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通膨上升預期，以及全球原料物商品價格勁揚，激勵買盤持續進場，提振大阪和上海橡膠期貨漲勢延續；周五(5/7)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲13日圓，報每公斤259.3日圓，上漲1.4日圓，盤中最高觸及262日圓，為3月24日以來最高；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨大漲245元人民幣，報每噸14540元人民幣，較昨收上漲1.7%。(商品行情網) 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油創13年高點 《商情》中澳緊張關係加劇 致鋁價上揚 (時報資訊) #全球 #日圓 #期貨 #大阪 #漲勢延續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 玉米及大豆突破八年高價 10:182021/05/07 財經 兩帶兩路全球大棋局 04:102021/05/07 時論廣場 推動「回家吃飯」台中新風潮 米其林首度進駐社區 03:052021/05/07 寶島 《期貨》三大期指全紅 5月台指期開高175點、站上萬七 09:102021/05/07 財經 史話》曾建元專欄／怒潮學生張盛華的生命史（五） 10:102021/05/07 兩岸史話 《商情》公債殖利率下滑 紐約期金重返1800美元 09:442021/05/07 財經 貿協攜手AIT擘劃專書 全球供應鏈重組地圖 出爐 04:102021/05/07 財經要聞 獨步全球！ IBM發表首創2奈米晶片製程 05:372021/05/07 財經 《商情》交投淡靜 新加坡橡膠小漲 10:002021/05/06 財經 《橡膠股》建大Q1每股稅後盈餘0.75元 同期新高 08:022021/05/07 財經 《商情》憂供給緊張 紐約棉花漲逾3％ 10:012021/05/07 財經 財經熱門新聞 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 印度疫情...威脅全球經濟 - 全球財經 - 工商時報 台塑示警行情恐觸頂 塑膠股一片臉綠 專家這樣說 - 財經 【神秘鞋王2】鞋廠賺低調飽飽 代工CONVERSE發跡鄉親嘸人知 - 財經 駁陸6年攻台說 卜睿哲：能力不等於意圖 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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