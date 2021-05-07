通膨上升預期，以及全球原料物商品價格勁揚，激勵買盤持續進場，提振大阪和上海橡膠期貨漲勢延續；周五(5/7)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲13日圓，報每公斤259.3日圓，上漲1.4日圓，盤中最高觸及262日圓，為3月24日以來最高；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨大漲245元人民幣，報每噸14540元人民幣，較昨收上漲1.7%。(商品行情網)

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