聯合再生(3576)今(7)日召開股東會，近期聯合再生進軍標案連連告捷，系統部份4月成功標下桃園公有學校約23MW的太陽能案場，目前手上標案已趨近200MW。儲能部分亦成功拿下台灣電力公司南鹽田儲能系統建置標案，總建置量額定功率/額定容量為15MW/15MWh。聯合再生今年已在手訂單規模已超過既有產能，配合台灣市場起飛，今年將持續擴產，預計至年底總產能可達到1GW，以滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生今年台灣市占率可順利超過五成以上。海外部分，聯合再生也預期電池加模組的銷售將會超過1GW。

此外，聯合再生雖已開發出燃料電池機車，但現階段成本仍無法與傳統機車競爭及加氫站基礎建設尚未完備，經審慎評估後，公司已中止燃料電池機車開發計畫。但燃料電池運用在交通載具上，以零排放量、零污染且不對環境增加汙染，被公認為最潔淨能源之一。聯合再生技術研發能量將專注在「燃料電池動力系統」開發，應用市場不單只是氫能機車，範圍更擴大到各種交通載具，如無人機、機車、堆高機、清運車、貨卡、巴士…等。

執行長潘文輝表示，今年為台灣儲能市場元年，聯合再生已布局兩大平台，其中，已接觸超過20家用電大戶，預計下半年就可開花結果。

(時報資訊)