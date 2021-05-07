台中市警察局第四分局大墩派出所巡佐邱天賜、警員呂世豪擔服巡邏勤務，行經五權西路二段與文心路口，發現一輛自小客車拋錨停置在路中，上下班尖峰時刻該路口車流量大，員警為避免影響交通及造成其他用路人生命安全危害，立即通報支援警力巡佐徐大偉、警員黃韋霖合力將車輛推到路邊，恢復車流順暢。

員警執行勤務行經本市南屯區五權西路二段與文心路口內側車道，突然前方車輛都開始鳴按喇叭、繞道而行，發現原來是有故障車輛需協助。

當時正逢下班尖峰時段，五權西路又是交通要道，原本車流量就很大，加上天色昏暗視線不佳險象環生，經警方到場了解該車58歲李姓駕駛表示，車輛不知何故拋錨無法動彈，當下也不知所措。

正好遇巡邏員警隨即請求警方協助，但因車輛疑似機械故障煞車卡死動彈不得，員警立即通報警力支援，將巡邏車停放於車輛後方警示疏導交通，等候支援警力到達後，合力將該車推至路旁安全處，順利化解危機。

李姓駕駛十分感謝警方，稱「車輛故障當下我真的不知道怎麼辦才好，幸好員警及時伸出援手協助排除事故，感謝人民的保姆有你們真好」。

大墩派出所所長葉信良呼籲社會大眾，駕駛車輛出門前要先檢查車輛有無異狀，若行駛途中發生拋錨情形，應擺放故障三腳架提醒其他用路人，平時也應多注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險。

(中時 )