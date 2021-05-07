因應少子女化危機，行政院昨天公布「少子女化對策-建構安心懷孕友善生養環境」，其中，為了滿足不孕夫妻的生育期待，政府加碼提供不孕症治療補助，同志團體認為，少子女化對策仍舊忽視台灣同志家庭的存在，呼籲行政院政策應納入多元家庭。

同志團體認為，2007年立法的《人工生殖法》，以配偶為單位進行人工生殖技術的協助，讓不孕夫妻可以透過台灣人工生殖技術的協助，實踐生養子女的夢想。同志社群在經歷30多年的努力後，終於在2019年迎來同性婚姻合法化的保障，成為享有國家法律保障的配偶。根據內政部戶政司統計，截至2021年1月份，締結同性婚姻的配偶共有5326對，然而也意味著5千多對的同性配偶，僅因為相愛者是同性，就失去國家對於人工生殖技術的使用資格與相關津貼。

同志團體表示，同志配偶因為需要透過收養與另外一方所生的子女建立親子關係，實務上至少需要六至八個月，正是孩子最需要照顧的期間，因無法在小孩出生後直接享有育嬰假及請領育嬰留職停薪津貼，必須等待繼親收養流程結束，育嬰假與津貼的配套在同志家庭也在時間上打了折扣；無血緣收養家庭困於748同婚專法限制，面臨「收養前，小孩、結婚二選一；收養後，配偶無法接續收養自己的養子女」的窘境，讓收養家庭中沒有親權的家長連育嬰假與津貼都無法申請，至今實質雙親仍只能被迫單親，兒童權益保障只有一半。

同志團體呼籲，應盡速修正《人工生殖法》，開放女同志配偶合法人工生殖，研議代孕政策時納入同志需求及經驗，實踐生育平等、修正同婚專法未竟之處，讓同志可以共同收養子女，保障被收養兒童權益、全面檢視國家家庭及人口政策，讓同志與異性戀家庭沒有落差。

同志團體說，未來一周，將會募集全台同志團體聯署，完成後公布連署，並送交行政院。

(中時 )