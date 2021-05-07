財新與Markit於7日聯合公佈，中國4月服務業採購經理人指數（PMI）升至56.3，高於3月的54.3，且為四個月最高，並連續一年位於擴張區間；4月綜合PMI升至54.7，3月為53.1。

路透報導，官方與財新製造業PMI於4月保持榮枯線以上的基礎上再現一降一升。儘管二者的行業分佈有不同側重，但共同反映出製造業企業面臨原材料價格上漲、運價壓力帶來的隱憂，同時市場需求仍待進一步加強。

4月官方製造業PMI降至51.1；4月綜合PMI產出指數為53.8，較3月回落1.5個點。財新4月中國製造業PMI升至51.9，為四個月高位。官方4月非製造業商務活動指數則回落至54.9，擴張步伐有所放緩。

報導指出，2020年2月受新冠疫情影響，經濟活動近乎停擺，財新服務業PMI一度降至26.5，為該項調查開啟逾14年來首次降至50的榮枯線下方。

(工商 )