The Ship by Wanpo提供加料 「奶油」的選項，做出差別化。（萬波島嶼紅茶提供）

連鎖茶飲「十杯Spade Tea」日前於東區開幕新型態店。（十杯Spade Tea提供）

珍煮丹「泰式奶茶雪糕家庭號」，即起於全聯販售。（珍煮丹提供）

據統計，台灣人1年可喝掉10億杯的手搖飲，有將近1500億的商機，在競爭激烈的紅海市場，除了增加連鎖店數拼業績，也不乏跨界聯名與異業合作，近來也有業者大規模打造新型態店型，將手搖杯店鋪升級，展現不同的品牌形象吸引消費者。

以「楊枝甘露」聞名的萬波島嶼紅茶，推出全台惟一全新概念店－The Ship by Wanpo，落腳台中豐原，裝潢是溫暖的日系木造風格，企圖反轉傳統茶飲的表現，從門市設計、杯子，及飲品製作方式，都與現有萬波完全不同，挑戰消費者對於手搖杯的刻板印象。

The Ship by Wanpo也不同於萬波，提供豐富的原茶系列，每種茶都用「冷泡」方式萃取茶湯，讓招牌島嶼紅茶呈現出不同的香氣口感，另也有奶茶、水果類型的風味茶飲，甚至首度販售烘焙商品。此外，有別於養生趨勢，業者在茶類特別加料「奶油」的選項，訴求奶油吃起來就像是在吃乳酪蛋糕一般，吸引奶蓋愛好者嘗鮮。

規模較小的品牌「十杯Spade Tea」，曾與百年老茶廠「台灣農林」合作，近期也在忠孝復興開設全新型態的店面，以溫和的粉色調視覺為主，企圖在百花齊放的東區店面打出特色，另也推出新店舖獨家飲品「焙茶觀音可可」等。

另一方面，以黑糖珍珠為招牌的「珍煮丹」，延續去年熱銷話題，於全聯福利中心獨家推出冰品家庭號包裝，包括黑糖鮮奶、泰式奶茶雪糕、黑糖珍珠鮮奶甜筒、黑糖大福等系列都一次上市。珍煮丹一向跨界合作多元，今年還有與時尚咖啡店CAFE!N、人氣法式甜點品牌SEASON Artisan Pâtissier等合作，延伸品牌生活觸角。

(中時 )