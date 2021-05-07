台塑集團對未來石化產品行情提出預警，認為這波價格狂飆走勢可能已經觸頂，影響塑膠股今(7日)盤中走弱，類股指數盤中跌逾5%，台塑四寶以台塑跌幅最深，一度下跌10元至103元，跌幅逾8%。

台塑四寶6日公布4月合計營收1,388.74億元，年增84.1%，其中，南亞續創單月歷史新高，台塑為歷史單月次高，台塑集團認為，整體石化業市場行情仍位居高，不過，下游業者轉嫁高價成本有壓，使市場購料氛圍轉趨觀望，加以新興市場疫情惡化，多國封城再起，不利石化產品需求增長，而大陸新增產能投產且調控原物料價格，部分石化產品價格面臨下修壓力，可能使這波石化品價格飆漲高峰可能已過。

塑化龍頭台塑的示警，讓塑膠類股一片臉綠，台塑開低走低，盤中觸及103元，大幅下跌10元，差1元掉到跌停板，跌幅逾8%，接近午盤時成交量已有3.3萬張，超過昨日全天成交量，南亞、台化也跌逾3%，連帶影響塑膠股走弱，國喬甚至來到跌停板29.05元。台塑集團的另一檔台塑化股價也跌逾3%。

對於台塑的示警以及塑膠股走弱是否代表傳產原物料行情熄火，還是因為之前原物料行情漲太快？萬通國際總分析師陳鋒認為，原物料行情如果要持續發熱，塑化股絕對占有一席之地，今日剛好鋼鐵、水泥、紡織等原物料族群都休息，未來走勢還是要回歸國際行情，例如布蘭特原油價格從3月中的每桶64美元，漲到現在接近70美元，而倫敦銅的交易價格更站上每噸10000美元，都可看出景氣持續回溫，原物料行情並未走空。

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(中時新聞網)