國民黨祕書長李乾龍、組發會主委李哲華今天正式公告黨主席選舉辦法。（趙婉淳攝）

國民黨今天正式公告黨主席選舉辦法，關於參選黨主席需繳交1000萬元保證金引發討論，國民黨組發會主委李哲華說，保證金只是書面承諾，並不是要交現金，未來黨公職提名選舉作業都會採保證金制度，並非針對黨主席選舉，而前年的黨內總統初選提名也是一樣的方式，有參與過的應該都很清楚，基層期待的是能不計較利害為黨奉獻的人選。

根據國民黨的黨主席作業細則，參選黨主席者須入黨滿1年，領表時需繳交領表登記費20萬元；登記時需繳交作業費300萬元，同時需繳納保證金1000萬元（可開立本票）。此外，未繳交去年度募款責任額之黨公職人員，不具備主席選舉候選人資格。

高額保證金引發討論，表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中批評，千萬保證金是「排貧條款」，若他因此無法參選，也會使其他參選人有閃避國民黨兩岸政策辯論的空間。對此，國民黨祕書長李乾龍表示，「沒有啦」，反問「怎麼會有這樣的想法」，並強調國民黨是開大門走大路。

組發會主委李哲華說明，1000萬元保證金並非要參選人交現金，只是書面承諾，過去也有用切結書的方式切結，但因應去年11月25日通過黨公職募款責任額，未來黨公職提名都會採取保證金制度，確保制度能落實，這並不是針對黨主席選舉，包括黨代表、中央委員與中常委選舉都是一樣的標準。

李哲華指出，有意參選同志無須擔心，作業費則是依據多退少補、使用者付費的原則，與過去都相同，前年進行的黨內總統初選提名也是一樣的相關作業，有參與過的應該都很清楚。

李哲華強調，任何黨內同志願意參選黨職者都非常歡迎，基層黨員最關心的是黨公職人員能夠不計較任何厲害、勇於承擔，無私無我的奉獻，這是基層最主要的期待。

(中時 )